Attacco hacker in Basilicata, colpito il sistema sanitario. Regione e cybersicurezza nazionale al lavoro

La regione Basilicata, e in particolare il suo sistema sanitario, sono sotto attacco degli hacker informatici, che si sono intrufolati ieri nel sistema chiedendo, secondo quanto riportato dall’Ansa, un riscatto per liberarlo.della Regione Basilicata per monitorare la situazione. “Il governatore– fa sapere una nota -, insieme all’assessore alla salute e politiche della persona,e al dg del dipartimento salute,ha incontrato i direttori generali dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza,dell’Azienda Sanitaria di Potenza,dell’IRCCS CROB,e il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria di Matera,sul posto è giunto il pool operativo dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale a dare supporto alle operazioni di ripristino dei servizi. Attualmente all’Asp e al Crob la situazione è tornata alla normalità, sembrerebbe che i sistemi informatici non abbiano subito danni. Permangono le criticità al Presidio ospedaliero Madonna delle Grazie a Matera, dove comunque sono garantiti i servizi di emergenza e di urgenza”.Il Presidente Bardi, rivolgendosi ai direttori generali, ha chiesto di assicurare la massima assistenza ai degenti e alle persone in difficoltà, invitando tutte le strutture sanitarie alla massima collaborazione. “La situazione sarà monitorata costantemente”, fa sapere la Regione.