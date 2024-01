Fine vita. In Lombardia al via iter su ammissibilità del pdl “Liberi Subito”

- L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale incontrerà in audizione i responsabili dell’Associazione Luca Coscioni, promotori della campagna “Liberi Subito” per la presentazione in tutte le Regione di un progetto di legge sul fine vita. In Lombardia è stato depositato il 18 gennaio, accompagnato da 8.181 firme: Entro il 12 febbraio l’Ufficio di Presidenza si pronunciarà sull’ammissibilità. In assenza di unanimità, toccherà all’Aula esprimersi. IL TESTO