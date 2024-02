Personale. Regione Lazio: “Sbloccate risorse per quota integrativa del salario accessorio”

QS Edizioni - martedì 20 febbraio 2024

Sono state sbloccate le risorse, pari a oltre 31,5 milioni di euro, per la quota integrativa del salario accessorio a favore del personale dirigente medico, sanitario e veterinario del Servizio sanitario regionale del Lazio. Ad annunciarlo la Regione in una nota.



L’accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto sanità, riguarda le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’ambito dell’incremento dei fondi contrattuali per il trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, nel rispetto della legge 205 del 2017.



Parte di questi fondi, spiega la Regione, è destinata a riequilibrare le differenze salariali tra le diverse aziende. “Si tratta di un provvedimento a sostegno della valorizzazione del personale sanitario, a partire dalle prestazioni aggiuntive per i dirigenti di Medicina d’Emergenza e urgenza operanti nei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, a conferma del dialogo cordiale e produttivo tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali”, conclude la nota.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata