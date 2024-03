Medici a gettone: lo stop si allontana? Il Tar sospende delibera della Lombardia nella parte in cui vieta nuovi contratti di esternalizzazione

Sospensione del Tar della Lombardia sulla delibera con cui la Regione ha disposto nel dicembre scorso lo stop ai medici gettonisti. Secondo la pronuncia il tribunale amministrativo regionale ha sospeso in via cautelare la Dgr XII/1514 del 13 dicembre 2023 "limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core", e "fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024". L'ordinanza è datata oggi e rapprensente un parziale stop alla misura decisa della Regione dato che consente di poter attivare nuovi contratti di esternalizzazione così come avviene ora.

Con la delibera in questione la Regione aveva disposto che non potessero essere “ulteriormente autorizzati contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core, mentre tutti quelli già in essere andranno a naturale scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo”. Questo l’aspetto su cui il Tar ha deciso di sospendere il provvedimento regionale. La delibera prevedeva che il reclutamento del personale medico può avvenire solo con incarico libero-professionale, una procedura che per il Tar è corretta.