Morbillo. La Liguria lancia un piano di vaccinazione straordinaria

Vaccinazione straordinaria contro il morbillo in Liguria. "Alla luce dei casi registrati nelle ultime settimane, che hanno fatto scattare l'attenzione del sistema sanitario regionale, è stato definito un piano per incrementare la copertura vaccinale sul territorio ligure, con presidi dedicati con accesso diretto o su prenotazione". Lo comunica Alisa, l'azienda sanitaria ligure.



"Le vaccinazioni sono rivolte a tutti i soggetti suscettibili - si precisa in una nota - ovvero coloro che non hanno contratto il morbillo e che non sono vaccinati (o hanno fatto un'unica dose, anziché le due previste dal Piano nazionale delle vaccinazioni)".

