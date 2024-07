Il presidente Cirio ha firmato il decreto di nomina della nuova giunta regionale. Riboldi è il nuovo Assessore alla Sanità 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato nei giorni scorsi il decreto di nomina della nuova Giunta regionale. Vicepresidente del Piemonte è Elena Chiorino.

Alla sanità, con delega ai Livelli essenziali di assistenza, prevenzione e sicurezza sanitaria, edilizia sanitaria è stato nominato Federico Riboldi, ex sindaco di Casale Monferrato. Riboldi che prende il posto di Luigi Genesio Icardi.

Nel suo programma elettorale sul tema della sanità puntava ad “una sanità ‘integrata’ che risponda alle esigenze della cittadinanza in tempi celeri abbattendo le liste d’attesa. “Questo è quello che vorremmo realizzare, con una sinergia strategica tra pubblico e privato che, tramite convenzioni, utilizzi risorse umane del privato anche nel sistema pubblico, in particolar modo nelle realtà in difficoltà o a rischio chiusura garantendo tempistiche e servizi migliori ed evitando di sovraffollare i grandi poli. Grazie alle politiche governative, che hanno previsto l’eliminazione del numero chiuso alla facoltà di medicina dal 2025, nel corso degli anni la situazione si dovrà normalizzare, con un adeguato inserimento di medici, infermieri e personale sanitario”