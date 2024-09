Cresce il progetto di coooperazione tra Federsanità Piemonte, Veneto, FVG e Anci Salute Lombardia   

L’Ausl di Bologna, con il Direttore generalee l’Usl Valle d’Aosta, presente per delega il Direttore generalesono le nuove firmatarie dell’accordo tra le Federazioni regionali di Piemonte (conVeneto (conFriuli-Venezia Giulia (cone Anci Lombardia Salute (conL’accordo prevede la sinergia e la condivisione di progetti formativi e di confronto per tutte le federazioni associate alla Confederazione nazionale e alle aziende sanitarie non associate che vorranno prendervi parte.rappresenta un altro tassello significativo del cammino di condivisione strutturato dalle tre federazioni regionali e da Anci Lombardia Salute – ha affermatoPresidente di Federsanità Anci Piemonte e del direttivo degli Enti aderenti all’accordo -. Entrambe entrano a far parte, con loro delegati, all’organizzazione di attività e iniziative previste dall’accordo affrontando con idee e proposte le tematiche comuni di territori omogenei ancorché appartenenti a regioni diverse e quelle che possono rivestire aspetti sovraterritoriali di regioni limitrofe”.per dare concretezza a progetti e iniziative comuni – ha detto il DG-. Lo scambio di esperienze è sempre arricchente e, il confronto fra le varie realtà regionali, rappresenta un punto di forza di questo accordo”.All’incontro ha partecipato l’assessore al Welfare del Comune di BolognaNervo che ha sottolineato l’interesse all’accordo e agli argomenti che vengono trattati e ha previsto il coinvolgimento dell’Anci Regionale per una più ampia partecipazione e adesione dei Comuni. L'auspicio inoltre è quello di costituire al più presto una Federazione Emilia-Romagna il più allargata possibile.Il PNRR e le riforme legate alle Missioni 5 e 6 ci forniscono un primo quadro di riferimento generale e le realizzazioni che in ogni ambito regionale, aziendale e locale stiamo perseguendo con impegno ci forniscono il campo di lavoro comune.Su questo campo, quindi, le quattro associazioni si impegnano a condividere gli sforzi e le realizzazioni seguendo le tre tracce principali di azione:A. La tematizzazione del cambiamento attraverso percorsi di approfondimento specifici, in grado di far emergere i tratti profondi delle complessità da affrontare.B. La governance del cambiamento attraverso iniziative che mettono in relazione tra loro le istituzioni regionali e locali, le direzioni e le strutture aziendali, le professionalità e gli ordini, le organizzazioni del lavoro, le organizzazioni del terzo settore e della cittadinanza attiva (laboratori territoriali),altri soggetti della rete dei servizi territoriali di ambito sanitario e sociosanitario.C. Il management del cambiamento in cui dobbiamo riuscire a raccogliere tutte le innumerevoli esperienze operative in atto per ricomporre metodi, strumenti e azioni di larga portata ed efficacia, capaci di incidere sulle vere dimensioni di organizzazione, di processo e di servizio da affrontare (integrazione e trasformazione).D. Il ruolo dell’integrazione come vettore di evoluzione generale dei sistemi; uno dei vettori ovviamente, non l’unico. Tuttavia l’integrazione verticale tra l’articolazione multilivello dei poteri di governo e amministrazione e gestione (statale, regionale, aziendale, locale), unita all’integrazione orizzontale tra le diverse organizzazioni divisionali, tra organizzazioni pubbliche e private, tra organizzazioni del terzo settore e della cittadinanza attiva possono costituire i due assi principali su cui organizzate l’evoluzione verso un nuovo sistema integrato territoriale.E. Presupposto di ogni azione di cambiamento ed evoluzione del SSN è l’inderogabile necessità di un consistente e stabile adeguamento del finanziamento pubblico della sanità, allineandolo alla media dei Paesi Europei al fine di garantire l’uniformità di erogazione dei LEA.engono di seguito proposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) alcuni tavoli tematici che dovranno trattare e sviluppare argomenti di comune interesse. PNRR: attuazione dalle riforme legate alle Missioni 5 e 6.1. La sostenibilità del SSN in relazione al progressivo suo definanziamento e alla necessità di incrementare in maniera consistente e stabile le risorse destinate al sistema sanitario2. Il ruolo dei Direttori Generali e delle Direzioni Strategiche di Aziende Sanitarie nei nuovi contesti evolutivi del SSN3. La valorizzazione delle Risorse Umane del SSN4. Rapporti con l’Anci e individuazione di aree di collaborazione in materia di salute5. Integrazione Sanitaria, Sociosanitaria e socioassistenziale nelle Aree Interne, Aree Montane, Litoranee e Metropolitane6. Long Term Care: modelli organizzativi di Medicina di Prossimità e Assistenza Domiciliare7. Politiche di assistenza e tutela delle fragilità8. La Prevenzione (Sanità, Welfare, Stili di vita e Sport)9. Partenariato pubblico Privato10. Il Risk management11. La formazione12. RSA – ASP (Aziende per i servizi alla persona) – Case di Riposo – Consorzi Enti Locali e Fondazioniindicato dalle federazioni che aderiscono all’accordo.L’Accordo potrà essere esteso ad altre Federazioni che ne facessero richiesta.