Sardegna. Nominati i componenti della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari

La Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, prevista dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ha i suoi componenti. Ad approvare la loro nomina è la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità,che li annuncia a Quotidiano Sanità.“La legge n. 23/2005, all'art. 24 – spiega l’assessore Armando Bartolazzi -, prevede la costituzione della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, quale organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela, attivi sul territorio regionale”.– prosegue l’assessore -. La legge che ho citato, per la sua attuazione, viene disciplinata dall'art. 49 del Regolamento approvato con il D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4. La Consulta regionale, disciplinata da questo Regolamento, assume funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria, concorre a formulare le linee generali di indirizzo e a definire le priorità in materia sociale, formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali. Oltre ciò, esprime parere sulla proposta di Piano regionale dei servizi alla persona e sugli aggiornamenti annuali, sul rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 23/2005 e sul rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sulle povertà”.“Ciò premesso, sempre secondo normativa, abbiamo provveduto ad acquisire sia le formali designazioni pervenute, sia le proposte pervenute tramite la manifestazione di interesse prevista dall’Avviso pubblicato questa estate, ed è così che abbiamo proposto la nomina di chi andrà a far parte della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, che è stata condivisa in sede di Giunta ed approvata”.in rappresentanza dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale vi saranno il Direttore generale delle Politiche Sociali o il Direttore generale della Sanità, o un loro delegato; in rappresentanza delle organizzazioni delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie vi sonoper l’Ordine assistenti sociali Regione Sardegna,per l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,per l’Ordine professioni infermieristiche,per l’Ordine professioni infermieristiche,per l’Ordine professionale psicologi”.“Ancora, in rappresentanza delle Amministrazioni comunalipresidente ANCI Sardegna e Sindaca di Fonni,componente Comitato esecutivo ANCI Sardegna e Sindaco di Cheremule,direttore ANCI Sardegna; in rappresentanza invece delle Amministrazioni provinciali vi sonoAmministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari eamministratore straordinario della Provincia dell'Ogliastra”.“I Tribunali per i minorenni di Cagliari e di Sassari saranno rappresentati nella Consulta daGiudice onorario Tribunale minori di Cagliari, delle associazioni di promozione sociale, di volontariato e della cooperazione sociale vi sarannopresidente AGCI Associazione generale cooperative italiane-impresa sociale,delle Confcooperative Sardegna,delle ACLI Sardegna,della Legacoop Sardegna,presidente e legale Rappresentante di Casa Emmaus Soc. Coop. Soc,dell’associazione ABC Sardegna. Infine, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, abbiamo nominatoCGIL sarda Segretario regionale FP Sardegna,CISL Sardegna,Segretario generale della UIL pensionati”.“La Consulta, presieduta dall'assessore alla Sanità o un suo delegato, per il suo funzionamento non comporterà oneri a carico del bilancio regionale” – conclude Bartolazzi.