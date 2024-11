Un nuovo Irccs Burlo Garofalo sarà costruito nelle vicinanze del Cattinara a Trieste

Il Burlo Garofalo si prepara a traslocare. All’attuale struttura, costruita nel 1900, negli anni sono stati fatti degli interventi di ampliamento e ristrutturazione che, pur permettono l’attuale operatività, oggi non sono più sufficienti a soddisfare l'interesse e l’attività strategica dell’Irccs. Per questo è stato decisa di costruirne una nuova, più vicina all’ospedale Cattinara di Trieste.nel sistema della salute del Friuli Venezia Giulia, che saranno valorizzati con il trasferimento nella nuova sede dell'Irccs, nel comprensorio di Cattinara. Al progetto originario, rivisto dai vertici dell'Irccs e di Asu Gi - ha detto l'assessore regionale alla Salute- sono stati aggiunti ulteriori 5mila metri quadrati, dove troveranno spazio il reparto di ginecologia, la farmacia, le aree per la formazione, gli ambulatori e la direzione medica. Una soluzione totalmente finanziata dalla Regione che risolve i problemi del progetto originario e fornisce un'ampia prospettiva di crescita per il Burlo, alla quale si aggiunge la realizzazione di un nuovo campus universitari. Questo progetto dell'Università degli Studi di Trieste prevede la collocazione dei ricercatori dell'Irccs in strutture adeguate, favorendo l'integrazione tra ricerca e assistenza clinica”.o ridimensionamento dell'Irccs materno infantile Burlo.“Abbiamo avuto nella nostra Regione un'espansione del numero delle strutture aziendali che, sommando a quelle complesse e semplici dipartimentali – spiega Riccardi - è aumentato da 30 a 35, con una coerente e progressiva crescita anche della dotazione complessiva di personale, è passata da 721 nel 2018 a 837. Inoltre, sono stati effettuati ingenti investimenti anche sul fronte delle attrezzature per le quali, a partire dal 2019, sono stati stanziati fondi molto più consistenti rispetto al passato”.“Tutti elementi che dimostrano nei fatti la volontà di difendere il Burlo Garofolo e di valorizzarlo, fornendogli una nuova sede adatta alle esigenze dei pazienti e dei professionisti che vi operano”. Conclude Riccardi.I tempi per la costruzione e trasloco del Burlo presumibilmente dovrebbe concludersi entro il 2030.