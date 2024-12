Lea 2023. Fontana (Lombardia): “Inopportuno diffondere dati provvisori”

“Questa mattina il ministro Schillaci ha telefonato all'assessore Bertolaso per sottolineare come è stato inopportuno, da parte del dirigente che ha pubblicato e dato in pasto alla stampa questi dati, che sono assolutamente parziali e non sono definitivi. Quindi è stata un'operazione sbagliata, anche perché lui stesso ha detto alle Regioni di tenerli riservati, proprio perché non definitivi. Ciò detto non ci sono problemi, sappiamo benissimo quali sono i veri risultati. E alla fine della settimana verranno pubblicati quelli reali”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della benedizione del presepe e dell'accensione dell'albero di Natale al Pirellone, a proposito dei numeri, ancora provvisori, diffusi dal Dg della Programmazione sanitaria Americo Cicchetti che vedono la Regione Lombardia retrocedere all'ottavo posto. “Mi dispiace per chi un po’ anticipatamente abbia voluto cercare, anche in questo caso, di mestare nella polemica e purtroppo ancora una volta ha sbagliato obiettivo. La prossima volta, probabilmente, saranno più cauti”, ha aggiunto Fontana.