Liguria. Bucci illustra il programma di intervento: “Vogliamo una sanità moderna, efficiente, equa, sostenibile”

Ecco cosa prevede il programma per la sanità:

Potenziare i servizi territoriali, abbattere le liste d'attesa e migliorare l'efficienza delle strutture ospedaliere. Questa la sfida del presidente della Regione Liguria,“Vogliamo costruire una sanità moderna, efficiente, equa, sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini con rapidità e qualità”, le parole contenute nel suo programma di governo per la XII legislatura presentato oggi in Consiglio. IL DOCUMENTO. Sono questi i temi principali, le priorità per il futuro della Liguria. Ovviamente tutto questo tenendo ben presente il tema ambientale, che non deve essere penalizzato”, ha detto Bucci all’Assemblea. “Voglio premettere una considerazione – le sue parole riprese in una nota diramata dalla Regione -: il programma di governo è, in grandissima parte, coincidente con quanto è già stato presentato ai cittadini durante la campagna elettorale. Sono state effettuate alcune integrazioni, ma l’essenza è esattamente quella. D'altra parte, sarebbe assolutamente non solo inopportuno, ma anche scorretto presentare un programma diverso da quello che è stato proposto agli elettori. Rivendico questo come un fatto estremamente positivo”.“Il nostro obiettivo – ha proseguito - è migliorare la qualità della vita dei liguri. La Liguria deve diventare il posto ideale per vivere, lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero: può sembrare un concetto che abbiamo ripetuto tante volte, ma è davvero il cuore di quello che vogliamo realizzare. Svegliarsi al mattino e pensare a cosa possiamo fare per la Liguria: è quello che facciamo tutti i giorni, e io ci credo, fermamente, ci credo con il cuore e col cervello, perché con queste premesse, lavorando per il bene dei cittadini, si possono realizzare cose importanti e c'è l'energia per raggiungere gli obiettivi. Non siamo qui per portare avanti battaglie politiche e siamo pronti a lavorare insieme, questo deve essere ben chiaro a tutti”., una crescita sociale, economica e ambientale – ha precisato - Dobbiamo ricordare che oggi la crescita sostenibile è definita secondo il principio ESG, ovvero environmental social growth: si deve crescere rispettando l'ambiente e in modo che tutte le fasce della società debbano poterne beneficiare. Questo è un mantra assolutamente necessario: amministrare con questa visione non è semplice ma, come abbiamo già dimostrato, è assolutamente possibile, e troveremo le soluzioni di fronte alle difficoltà”.“Diremo sì a tutti i progetti che contribuiscono alla crescita – ha aggiunto -: siamo aperti a tutto ciò che può servire allo sviluppo della nostra regione, indipendentemente da chi li sta proponendo. Abbiamo dimostrato di essere in grado di fare molte cose, e di saperle fare bene: tutto il mondo ha assistito alla ricostruzione del Ponte Genova San Giorgio, che ha reso evidente la capacità di saper fare dei liguri. Vogliamo dimostrare questa efficienza in tutte le cose che vogliamo fare per il futuro”.che derivano dall’ascolto del territorio, dall’analisi dei dati e dall’esperienza di chi amministra ogni giorno la cosa pubblica, ed è un programma che potrà evolvere a seconda delle esigenze che emergeranno in questa nostra realtà sempre veloce e mutevole, ed è giusto così – ha concluso - : se si può migliorare è doveroso correggere la rotta, questo è un concetto per noi fondamentale. Noi vogliamo una Liguria orientata al futuro, a uno sviluppo che fornisca garanzie per tutti, soprattutto per i più fragili, una attenzione ai più deboli che abbiamo concretamente dimostrato in questi sette anni alla guida del Comune di Genova: continueremo a farlo per una Regione che guarda avanti e non dimentica nessuno”.a) Aumento delle risorse per prestazioni in aree critiche come la diagnostica per immagini, ortopedia e cardiologia, aumentando la disponibilità di tecnologie e personale dedicato, così da accelerare i tempi di esecuzione e refertazioneb) “18 ore al giorno”: efficientamento dell’utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche, garantendo un uso più razionale e continuativo delle tecnologie a disposizione, anche attraverso un'estensione degli orari di attività delle strutturec) Percorsi dedicati di presa in carico per pazienti oncologici e cronici, garantendo loro canali preferenziali per visite, esami e trattamenti, in modo da evitare attese inutili e migliorare la qualità della vitad) Potenziamento degli esami di telemedicina nelle farmacie: le farmacie diventeranno un punto di riferimento per esami di base, facilitando l'accesso ai servizi soprattutto nelle aree meno servitee) Introduzione di sistemi informatici di analisi dell’”Appropriatezza Prescrittiva” nei “quesiti diagnostici” delle ricette elettroniche dei medici di base e specialistif) Coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali nel percorso di cura 10. Un sistema di cure più vicino ai cittadini. Il completamento del PNRR Sanità darà una spinta fondamentale alla sanità territoriale, portando prestazioni di media e bassa complessità più vicine ai cittadini e riducendo la necessità di rivolgersi ai pronto soccorso per trattamenti non urgenti:a) Realizzare case di comunità, ambulatori territoriali e ospedali di comunità, capaci di rispondere a un’ampia gamma di esigenze sanitarie in modo capillare e tempestivob) Strutturare all’interno delle case di comunità specialisti ambulatoriali e altri professionisti sanitari che collaborino nella presa in carico dei malati cronici del territorio c)Formazione e inserimento di personale medico e di personale delle professioni sanitarie dedicato alla medicina territoriale, per migliorare l'accesso alle cure primarie e alle prestazioni specialistiche a livello locale in particolare esaltando nuove professionalità come il caregiver, l’infermiere di famiglia e le figure professionali dedicate agli anziani, la cui realizzazione verrà seguita da project manager debitamente formati:a) Nuovo ospedale di Taggiab) Ospedale Santa Corona – nuovo monoblocco e punto nascitec) Centro Nazionale di Medicina Computazionale e Tecnologica Erzellid) Nuovo Ospedale Gallierae) Nuovo Ospedale Felettinof) Ospedale Gaslini – riqualificazione e costruzione del “Padiglione Zero”per migliorare la qualità della vita e ridurre la necessità di terapie, in particolare sulla fascia più anziana della popolazioneper integrare ancora di più le farmacie nel Servizio Sanitario Nazionale, trasformandole in punti di riferimento per i cittadini, con la possibilità di erogare prestazioni come esami diagnostici, monitoraggio di patologie croniche e servizi di telemedicinaPer garantire una risposta tempestiva ed efficace alle patologie più gravi. Queste reti, coordinate a livello regionale da dipartimenti interaziendali, permettono di gestire al meglio le emergenze, riducendo i tempi di intervento e migliorando i risultati clinici, anche con sistemi di telemedicina, per garantire ai detenuti e ai pazienti con misure di sicurezza l’accesso a cure adeguate e rispettose dei loro dirittiil 116117, da attivare in forma sperimentale, permette di fornire risposte rapide ed efficienti a chi ha bisogno di cure non urgenti, alleggerendo il carico sui pronto soccorsopotenziamento con la terza base di elisoccorso a Luni-Sarzana, per garantire interventi tempestivi anche nelle aree più difficili da raggiungere, in modo che il paziente possa ricevere una risposta coordinata e omnicomprensiva ai propri bisogni, superando le barriere tra assistenza sanitaria e socialeNuovi modelli organizzativi per garantire una risposta più flessibile e specializzata alle sfide sanitarie emergentimigliorare le sinergie tra i diversi attori del sistema sanitario, facilitando una maggiore interazione tra ospedali, medici di famiglia, servizi territoriali e pazienti, per un percorso di cura più lineare ed efficienteche consentirà una gestione più efficiente dei dati, migliorando la capacità di monitoraggio e coordinamento tra le strutture sanitarie e assistenzialie altre strutture di sostegno al recupero dipendenze; potenziamento delle strutture territoriali negli ambiti assistenziali socio-sanitari per promuovere stili di vita salutarispecialmente nelle aree dove è più difficile attrarre risorse umane (ad es. assegnazione alloggi o sostegno all’affitto)