Violenza di genere. Il Veneto elimina i costi per le cure sanitarie per le vittime, compreso supporto psicologico  

“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro e concreto a chi ha subito violenza: non siete sole, non siete soli, e la Regione Veneto è al vostro fianco. Questo emendamento è molto più di una semplice misura economica: è un messaggio di solidarietà, perché sappiamo quanto sia difficile trovare la forza di chiedere aiuto e cominciare un percorso di cura e di ripresa”. Così l’assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto,annuncia l’approvazione, in Consiglio Regionale, di un emendamento alla legge regionale di Bilancio che elimina i costi per le cure sanitarie per le persone maltrattate, comprese visite specialistiche e supporto psicologico.no degli ostacoli più grandi che spesso le vittime si trovano davanti, soprattutto quando dipendono economicamente dal maltrattante. È nostro dovere fare tutto il possibile per garantire alle persone ferite dalla violenza l’accesso a cure mediche e psicologiche senza alcuna barriera, in un momento così delicato della loro vita,” ha aggiunto Lanzarin.dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza di genere e/o discriminazione legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere. L’esenzione riguarda tutte le prestazioni sanitarie successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso, comprese le visite specialistiche e il supporto psicologico. La decisione della Regione risponde alla necessità di sostenere concretamente chi è vittima di violenza, facilitando l’accesso ai servizi sanitari e aiutando a superare l’isolamento e la fragilità economica che spesso accompagnano queste situazioni., non ci riferiamo solo a ferite fisiche: c’è un trauma profondo, che coinvolge anche la salute mentale e l’equilibrio psicologico della persona. Abbiamo il dovere di prenderci cura di queste donne, uomini e ragazze e ragazzi con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Garantire la gratuità delle cure significa offrire loro un punto di partenza per recuperare la fiducia, la dignità e il coraggio di ricominciare,” ha aggiunto Lanzarin.