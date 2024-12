Federsanità, al via i lavori dei tavoli tematici condivisi da cinque Federazioni regionali

Si sono trovati a Milano il 12 dicembre i presidenti delle tre Federazioni di Federsanità Anci di Piemonte e Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Anci Lombardia Salute per dare avvio ai lavori dei tavoli tematici presentati ufficialmente nel corso dell’Assemblea Nazionale Congressuale Anci svoltasi a Torino. I tavoli tematici che rappresentano le iniziative concrete messe in campo in seguito all’Accordo di Cooperazione sottoscritto dalle suddette Federazioni e dalla Ausl di Bologna. Si tratta di 12 tavoli tematici di confronto e scambio di esperienze e modelli organizzativi in materie di Sanità e Sociale.ono stati scelti dal Comitato di Attuazione dell’Accordo di Cooperazione a cui partecipano dirigenti delle Aziende Sanitarie e rappresentanti designati delle rispettive Anci Regionali, ed affrontano tematiche estremamente attuali per l’evoluzione dei sistemi Sanitario e Sociale.per diffondere e far conoscere il significato e l’oggetto del nostro lavorare insieme – hanno detto i coordinatori(Presidente Federsanità Piemonte e Valle d’Aosta) ,(Presidente Anci Lombardia Salute),(Presidente Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia),(Presidente Federsanità Anci Veneto),(Direttore generale AUSL Bologna) e(Direttore generale Asl Valle d’Aosta) -. Un momento significativo che sancisce l’avvio di iniziative e attività concrete per l’eleborazione di collaborative proposte di Governance alla luce delle rispettive esperienze e della spinta rappresentata dall’importante recente evoluzione normativa in campo di assistenza e tutela”.All’incontro erano presenti i Presidenti delle Anci Lombardiadi Anci Piemonte Davide Gilardino e di Anci Friuli Venezia GiuliaI presidenti hanno plaudito all’iniziativa sottolineando l’importanza fondamentale del rapporto tra la sanità e i Comuni e, in modo particolare tra le Federsanità e le Anci Regionali.tra Enti sanitari e rappresentanti degli Enti locali designati da Anci affrontano argomenti di grande attualità ed importanza per i Sistemi Sanitario e Sociale e spaziano dalla sostenibiltà del SSN alla valorizzazione delle risorse umane, dai modelli di integrazione sociosanitaria e medicina di prossimità alle politiche di assistenza e tutela delle fragilità , dalla Prevenzione al Rischio Clinico, dal ruolo delle Strutture Intermedie a quello del Partenariato Pubblico-Privato.I tavoli tecnici produrranno riflessioni e proposte che saranno presentate in eventi pubblici programmati.