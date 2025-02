Campania. De Luca: “Ho chiesto a Schillaci l’uscita dal piano rientro” 

“Ho chiesto al ministro Schillaci di accelerare i tempi perché la Campania esca dal piano di rientro”.

Così Il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta social del venerdì.



“Nel 2020 - ha detto - siamo usciti dal commissariamento della Sanità, eppure siamo ancora in piano di rientro, nonostante siamo tra le poche Regioni a presentare regolarmente, da anni, bilanci in attivo. Ho chiesto al Ministro della Salute di mettere fine a questa assurdità e farci uscire dal piano di rientro. Ne ho parlato per evitare di fare ricorso al Tar anche in questo caso, perché i tempi di decisione del Ministero sono diventati biblici e non più tollerabili”