Orario di lavoro della dirigenza medica e sanitaria. Adottate le linee di indirizzo per le Aziende della Toscana

La giunta regionale adotta le linee di indirizzo e criteri generali che le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale dovranno tenere conto nel redigere i propri regolamenti sull’orario di lavoro della dirigenza medica e sanitaria. La delibera della giunta riepiloga e dettaglia sia le differenze che le modalità operative delle varie tipologie d’orario previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

“Si è ritenuto opportuno – spiega l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – rendere omogenea, sul territorio regionale, l’applicazione della normativa contrattuale sull’orario di lavoro, fornendo alle aziende e agli enti indirizzi e criteri generali utili per la disciplina della materia a livello aziendale”.

Per questo sono stati attivati specifici tavoli tecnici con le aziende e di confronto con le organizzazioni sindacali regionali della dirigenza sanitaria. “Il risultato – aggiunge l’assessore – è stato la redazione di un documento condiviso e per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno contribuito a questo ulteriore passaggio. Il risultato è importante per i lavoratori ma anche per la salvaguardia della risposta ai bisogni di salute delle persone”.

Ora aziende ed enti del servizio sanitario regionale dovranno provvedere ad adeguare i propri regolamenti.