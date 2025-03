Fedriga: “Servono scelte coraggiose a livello nazionale per riformare sistema sanitario”

“Le trasformazioni demografiche e l'aumento della longevità ci impongono di ripensare profondamente il nostro Sistema sanitario, con un'attenzione particolare alla gestione delle cronicità. Per questo, servono scelte serie e coraggiose a livello nazionale”. Queste le parole del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia,riprese in una nota diramata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pronunciate al Congresso nazionale dell'Associazione italiana di chirurgia della cataratta e refrattiva (Aiccer), svoltosi a Trieste., ha sottolineato come il mutato contesto sociale imponga un'evoluzione del modello sanitario, con l'obiettivo di superare criticità strutturali, in particolare nei tempi di risposta alle esigenze dei cittadini. “In questo senso – si legge nella nota -, il governatore ha evidenziato la necessità di un nuovo patto con la medicina territoriale, per evitare l'allungamento delle liste d'attesa e rispondere con prontezza ai bisogni assistenziali”.i, anche il tema del personale: “Secondo gli studi accreditati, dal 2027 il numero di medici laureati supererà quello dei pensionamenti, quindi non sarà questo l'ambito più critico. Il vero nodo - ha spiegato Fedriga - riguarda il personale infermieristico, su cui si prevede una carenza significativa”.Altro fronte su cui agire è quello delle cure intermedie, considerate oggi insufficienti, che portano a un eccesso di ospedalizzazioni evitabili.dell'innovazione tecnologica in sanità, da promuovere con adeguati finanziamenti. “Il cambiamento richiederà anni - ha concluso - ma alcune scelte devono essere intraprese ora, come già fatto in Friuli Venezia Giulia con l'adozione della rete oncologica regionale”.