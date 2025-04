Marche. Al via corso di formazione specifica in medicina generale, 160 posti a disposizione

Attivato nelle Marche il corso triennale di formazione specifica in Medicina generale relativo agli anni 2025-2028, con borsa di studio. Saranno ammessi al corso triennale complessivamente 160 medici. Le borse di studio sono così finanziate: 47 con risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla formazione specifica in Medicina generale; 113 con ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione a carico del bilancio regionale 2025/2027.per la formazione di nuovi medici, ci siamo chiesti cosa potesse fare la Regione per incentivare opportunità di specializzazione per giovani laureati, un impegno concreto per garantire un sistema sanitario regionale capace di rispondere alle esigenze dei cittadini – sottolinea in una nota il presidente della Regione Marche–. La formazione di nuovi medici di medicina generale rappresenta un passo fondamentale per affrontare il ricambio generazionale e assicurare la presenza più capillare di professionisti sul territorio. È una scelta strategica che guarda al futuro della sanità marchigiana con visione e responsabilità”.costanti della Regione e la determinazione nel fronteggiare la carenza di medici di medicina generale - dichiara il vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche,-. Una criticità che abbiamo ereditato e alla quale siamo determinati a dare una risposta per garantire il diritto alla salute dei marchigiani. Grazie agli investimenti di questa giunta presto avremo i medici e gli specialisti necessari al Sistema Sanitario Regionale”.