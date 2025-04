Liste d’attesa. Zaia: “Regioni pronte a ricorso su commissariamento”

QS Edizioni - venerdì 18 aprile 2025

“Le Regioni sono pronte a ricorrere fino alla Corte costituzionale contro un eventuale commissariamento per le liste d'attesa, e penso che sia un fatto

legittimo”. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia.



Secondo Zaia “sul fronte delle liste d'attesa immaginare che ci sia questa nuova figura, il commissariamento da parte dello Stato, sicuramente è un'azione molto popolare nei confronti dei cittadini. Ma spieghiamo ai cittadini che se lo Stato fosse così bravo a gestirle, ci sono due ragioni già commissariate come Molise e Calabria, e non è già tutto risolto. E lo dice una Regione che è quella messa meglio”, ha concluso.

