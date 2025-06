Liste attesa. Zaia: “In Veneto sono quasi a zero” 

Il Veneto registra attualmente liste d’attesa a zero per la categoria ‘B’, una coda di 2.201 prestazioni per quella ‘D’ e 5.304 per la categoria ‘P’.

Questi i numeri forniti dal presidente della Regione, Luca Zaia, che questa mattina con l’assessore alla sanità, Manuela Lanzarin ha fatto il punto della situazione.

“Siamo usciti dal Covid - ha ricordato Zaia - con 500mila prestazioni in lista d’attesa, c’è stato poi il ‘galleggiamento’ che ora sta scomparendo. A maggio 2023 abbiamo avviato la ‘task force’ regionale per l’abbattimento dei tempi. Alcune Ulss arrivavano a 30mila prestazioni in coda, oggi sono a zero. Non è un caso che il Veneto sia la regione migliore secondo i dati del Ministero”.

In particolare, a maggio 2023 la categoria D nel 2023 aveva una coda di 82mila prestazioni, quella P di 74mila. “A differenza del resto d’Italia – ha sottolineato Zaia – avevamo deciso che i tempi d’attesa fossero dimezzati. Se ci allineassimo ai parametri nazionali, le attese sarebbero infinitesimali”.

Le attese ci sono per la mole delle prestazioni, ha poi precisato: “Eroghiamo 17 milioni di prestazioni ambulatoriali. C’è poi un’offerta diagnostica che migliora ogni anno, e non solo per l’invecchiamento della popolazione. Poi la medicina difensiva, il fatto che il paziente è talmente preparato che a volte il medico prescrive anche qualcosa in più”. Infine, l’inappropriatezza della prescrizione “non pesa tanto ma conta” ha concluso il Governatore.