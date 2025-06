Manuel Magliocchetti è il nuovo Segretario Generale di Federsanità Lazio

Federsanità Lazio ha annunciato la nomina dia nuovo Segretario Generale dell’organizzazione. Una scelta condivisa e fortemente voluta dal Presidente,e, e da tutto il Consiglio Direttivo, ai quali va un sentito ringraziamento per la fiducia accordata.Magliocchetti, figura di comprovata esperienza e sensibilità istituzionale, assume questo importante incarico in una fase di grande trasformazione e rilancio del sistema socio-sanitario regionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Federsanità Lazio come ponte strategico tra il mondo sanitario e quello delle autonomie locali.Federsanità, componente di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il dialogo tra aziende sanitarie, ospedaliere e enti locali, promuovendo l’integrazione tra politiche sanitarie e sociali e contribuendo allo sviluppo di modelli di assistenza innovativi, sostenibili e territorialmente diffusi.Nel contesto del Lazio, una regione con oltre 5 milioni di abitanti e sfide complesse sul fronte della salute pubblica e dell’inclusione sociale, Federsanità svolge un ruolo determinante per garantire una governance efficace, equa e orientata ai bisogni delle comunità locali.La nomina di Magliocchetti rappresenta "un ulteriore passo in avanti verso una visione integrata del welfare territoriale, dove la salute è intesa non solo come cura, ma come valore sociale da costruire attraverso sinergie istituzionali, competenza e partecipazione".