Ecg e Holter nelle farmacie del Lazio. Rocca: “Una svolta concreta”

“Con il protocollo grazie al quale nelle farmacie del Lazio potranno essere effettuati ECG, holter cardiaco e pressorio, facciamo un ulteriore passo in avanti rispetto a una visione di sanità più vicina alle persone, rendendo le farmacie veri e propri presidi di salute sul territorio”. Così il presidente della Regione Lazio,commenta in una nota l’approvazione dello schema di Protocollo attuativo della “Farmacia dei servizi” e prestazioni di telemedicina, concordato con Federfarma e Assofarm, e del cronoprogramma operativo integrato 2018-2025 per la sperimentazione dei servizi in farmacia.Per Rocca “l’adozione della telemedicina nelle farmacie del Lazio rappresenta una svolta concreta: migliora l’accesso ai servizi, riduce i tempi di attesa, la pressione sulle strutture ospedaliere e valorizza, al tempo stesso, il ruolo delle farmacie come punto di connessione tra cittadini e Servizio Sanitario Regionale. È un passo avanti verso una sanità più moderna, efficiente e centrata sui bisogni reali delle persone”, ha concluso.un nuovo ruolo: quello del servizio di telemedicina. Le farmacie verranno intese non solo come luoghi di erogazione dei farmaci, ma anche come centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e come punti di raccordo tra ospedale e territorio, front office del Servizio Sanitario Nazionale.Il progetto è rivolto a tutti i residenti del Lazio che potranno recarsi nelle farmacie aderenti, le quali metteranno a loro disposizione le apparecchiature per l’esecuzione dell’ECG, dell’holter cardiaco e dell’holter pressorio.L’adozione dei servizi di telemedicina anche nel Lazio permetterà ai cittadini di svolgere questi esami comodamente nella farmacia sotto casa e interamente rimborsati dal Servizio Sanitario regionale, ricevendo il referto e la diagnosi in pochi minuti elaborati da uno specialista che fisicamente si trova a chilometri di distanza.Gli esami potranno essere eseguiti a fronte di una prescrizione rilasciata dai medici di famiglia o dallo specialista cardiologo.Il protocollo ha come obiettivi: la riduzione delle liste d’attesa per prestazioni di diagnostica a bassa complessità tra le quali, appunto, l’ECG e l’holter; la riduzione della spesa; la moltiplicazione del numero di prestazioni erogate.di cui 826 solo nella città di Roma. Di queste, circa 750 farmacie urbane hanno aderito al progetto, con la possibilità di effettuare fino a 28.000 ECG e 10.500 Holter cardiaci e pressori. Inoltre, hanno aderito 150 farmacie rurali, situate in territori più disagiati, che potranno offrire fino a 3.750 ECG e 2.500 Holter cardiaci e pressori.Grazie alla collaborazione con centri specialistici per la refertazione a distanza, questi numeri rappresentano un importante potenziamento dell’assistenza territoriale e contribuiranno in modo concreto alla riduzione delle liste d’attesa e al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Servizio Sanitario Regionale.parla di “una sanità sempre più moderna, rapida, efficiente, capillare e, soprattutto, a portata di cittadino. 