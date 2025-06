Lazio. Dalla Regione 2,5 mln di euro per realizzare taxi per i disabili” 

“Un Contributo concreto a favore di una mobilità regionale che può e deve essere sempre più a misura di tutti”. Così l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, annuncia in una nota l’approvazione ieri, in Consiglio Regionale, della sua proposta, inserita all'interno della Pdl sulla variazione di bilancio di previsione finanziaria 2025-2027, che stanzia 2,5 milioni di euro da destinare all’acquisto di veicoli da adibire al servizio taxi dotati di attrezzature idonee all’incarrozzamento e al trasporto di persone con disabilità.



“Questa iniziativa consentirà di ampliare l'offerta relativa ai Taxi per persone con disabilità, a conferma che l'accessibilità del trasporto pubblico è una priorità della nostra Amministrazione. Ringrazio il Consiglio Regionale del Lazio che ha accolto la proposta di istituire questo fondo che rappresenta un contributo concreto a favore di una mobilità regionale che può e deve essere sempre più a misura di tutti”, conclude l’assessore Fabrizio Ghera.