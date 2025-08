Assunzione medici stranieri con titoli non riconosciuti. Fassid Veneto: “Misura rischiosa, fa rimpiangere i gettonisti”

Il segretario regionale Fassid (Federazione AIPAC, AUPI, SIMET, SINAFO, SNR Dirigenti),esprime “preoccupazione” per la volontà e per le necessità che hanno portato la Regione del Veneto a determinare di poter assumere medici stranieri senza titoli riconosciuti per sopperire alla carenza di personale. “Anche se si tratta di un provvedimento temporaneo e sperimentale è una decisione rischiosa che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione attuale facendo rimpiangere gettonisti e cooperative”, dice in una nota.- “portare l’assistenza sanitaria della popolazione a un livello inadeguato”;- “contribuire alla disaffezione dei medici italiani dal prestare la loro opera professionale in ambito pubblico. Medici che seguono regole precise, impegnative e doverose necessarie per garantire un adeguato livello di cura”;- “giocare d’azzardo se impossibilitati a valutare adeguatamente i titoli esteri non riconosciuti”;- “contribuire a spingere la sanità pubblica verso realtà di serie B”;- “incrementare malaorganizzazione e malaprogrammazione, genitori della malasanità”;- “spingere la sanità verso deregulation e far west”;- “vessare i medici stranieri che attualmente lavorano in Italia con titoli riconosciuti”.contratti di lavoro disattesi, saltati o rinnovati con ritardo sono le principali ragioni di questa situazione. Rinnovare i contratti di lavoro, semplificare le regole, agevolare il rientro dei professionisti italiani anche dall’estero nel SSN sono alcune delle vie da percorrere”, spiega Gasparini.Fassid si dice “pronta in qualsiasi momento a discutere provvedimenti seri e di largo respiro a tutela della sanità e di tutti gli individui”.