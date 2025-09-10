Macupolatie. Nicolà: “Diagnosi precoce fondamentale per salvaguardare la vista e la qualità di vita”  

Regione Liguria rilancia l’importanza della diagnosi precoce delle maculopatie, una delle principali cause di riduzione della vista nelle persone adulte e anziane. Individuare tempestivamente i primi segni della malattia consente infatti di intervenire con terapie mirate, rallentandone la progressione e preservando la capacità visiva. Dal 2022 al 2024, grazie al Comitato Macula, che promuove campagne di screening su tutto il territorio regionale e nazionale, è stato attivo un programma basato su tomografia a coerenza ottica (OCT) e rivolto alla popolazione over 55 che ha permesso di valutare quasi 2mila persone.– spiega in una notaassessore regionale alla Sanità - I pazienti cui è stata riscontrata una qualche forma di patologia, sono stati indirizzati a visite specialistiche di approfondimento; alcuni di loro sono già entrati in percorsi di follow-up e trattamento nei Centri clinici coinvolti nell’iniziativa. La diagnosi precoce delle maculopatie è fondamentale per proteggere la vista e migliorare la qualità della vita delle persone: ringrazio il Comitato Macula per il prezioso lavoro e il supporto nella promozione della salute visiva e nella prevenzione delle patologie retiniche”.dipende dalla gravità della condizione e dal tipo di lavoro svolto – sottolineaprofessore ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università di Genova -. La persona con diagnosi di maculopatia, e ancora attiva nel mondo del lavoro, può vedere compromessa la sua abilità alla sua mansione: un’adeguata prevenzione e sorveglianza sanitaria, di cui gli screening sono uno strumento cruciale, possono migliorare la qualità di vita e la produttività lavorativa, riducendo il rischio di aggravamento della patologia. Nel 2024, grazie a questo screening è emerso che circa 630 persone del totale delle persone controllate, rientravano in una fascia di età compresa tra 50 e 70 anni, un range che rientra nei criteri epidemiologici di rischio per le patologie maculari che comprendono persone ancora attive sia dal punto di vista sociale sia lavorativo”.e una migliore conoscenza della maculopatia e migliori informazioni sull’importanza di una diagnosi tempestiva e sui trattamenti adeguati disponibili – chiariscepresidente del Comitato Macula -. Il continuo innalzamento dell’età lavorativa porta inevitabilmente il lavoratore a incorrere in qualche forma di malattia, la precarietà della vista costituisce il requisito essenziale per un lavoro in 'sicurezza' per sé e per gli altri. L'associazione è attivamente coinvolta nella sensibilizzazione e nel supporto alla ricerca scientifica in ambito oculistico. Continuiamo a lavorare a programmi di screening avanzati e a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce, contribuendo a migliorare la qualità della vita di molte persone. Ci impegniamo per un futuro in cui la salute visiva sia accessibile e tutelata per tutti”.È possibile accedere al servizio, telefonando al numero 375 5378678, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, o scrivendo all’indirizzo info@comitatomacula.it. Il servizio SOS Macula ha ricevuto oltre 26.000 telefonate dal 2020, anno di nascita del Comitato, di cui circa il 40%relative a problematiche lavorative, confermando che la diagnosi di maculopatia interessa sempre più persone in età lavorativa.