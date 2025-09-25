Lombardia, 4 donazioni multitessuto in 48 ore   

Grazie alla generosità dei cittadini e al lavoro di squadra degli operatori sanitari, più di 50 pazienti potranno tornare a vedere, camminare o guarire da gravi patologie. Nei giorni scorsi in Lombardia, in 48 ore, si sono realizzate quattro donazioni multitessuto negli ospedali di Luino (ASST Sette Laghi), Vimercate (ASST Brianza), Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e IRCCS Humanitas di Rozzano (MI) – dove, per la prima volta, è stato possibile avviare con successo questo percorso. A raccontarlo la Regione Lombardia in una nota.“Questi importanti risultati sono stati resi possibili grazie a chi ha espresso in vita il proprio “sì” alla donazione di organi e tessuti dopo la morte, oppure alla disponibilità dei familiari a compiere questo gesto di grande valore”, dice la nota.cornee, vasi e valvole, cute e tessuto muscolo-scheletrico. Più di 50 riceventi potranno così beneficiare di un trapianto: persone che riacquisteranno la vista, pazienti che potranno tornare a muovere un’articolazione, grandi ustionati che riceveranno nuova cute, malati cardiaci che avranno a disposizione nuove valvole.Un traguardo reso possibile dal lavoro coordinato di numerosi professionisti sanitari dei diversi ospedali, dei Coordinamenti Ospedalieri di Procurement (COP), delle Banche dei Tessuti e del Coordinamento Regionale di Procurement (CRP) di AREU Lombardia, che ha seguito e diretto con competenza l’intero processo, grazie anche alla guida di Elisa e Cristiana, infermiere del CRP. La logistica della donazione è stata gestita dalla Consolle Regionale Trasporto Organi di AREU, con propri mezzi ed autisti.- evidenzia l'assessore regionale al Welfare,dimostrano il valore della solidarietà e l’eccellenza del nostro sistema sanitario. La donazione di tessuti e organi è un gesto che restituisce speranza e qualità di vita a tanti pazienti. Come Regione Lombardia continueremo a sostenere con forza questa cultura della vita e della condivisione”.