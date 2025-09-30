Sardegna. Al via al Tavolo istituzionale di consultazione degli studenti e specializzandi in assessorato alla Sanità

- Bartolazzi: “Chi è in prima linea nell’accesso alla professione sanitaria conosce meglio di chiunque altro i problemi reali e le criticità da affrontare, solo ascoltando loro possiamo pensare a soluzioni efficaci”. Mattu: “Tra i primi risultati arrivati dal confronto, l’inserimento di referenti degli specializzandi nel tavolo di lavoro dell’Ospedale Pediatrico e progetto IRCCS, nonchè la creazione di gruppi di lavoro tematici, per accelerare la stesura e la presentazione di proposte entro 3 settimane”.