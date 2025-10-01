Vaccinazione antinfluenzale. Nel Lazio si parte oggi per i soggetti a rischio, dal 20 novembre somministrazione aperta a tutti  

- La Regione punta sui Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e le Farmacie di comunità. Una capillare mobilitazione sulla base di 140 centri vaccinali gestiti dalle Asl, oltre alla partecipazione di circa 3.800 medici di famiglia, 450 pediatri di libera scelta, 600 farmacie e 35 grandi strutture ospedaliere. Disponibili un milione e 335mila dosi di vaccino con un eventuale possibile incremento laddove necessario.