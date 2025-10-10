Campagna vaccinale. Federfarma Lombardia. “Al via dal 13 ottobre in oltre 1.300 farmacie lombarde”

Anche quest’anno le farmacie lombarde sono pronte a collaborare con Regione per la nuova campagna vaccinale 2025/2026, che prenderà ufficialmente il via lunedì 13 ottobre. Nelle oltre 1.300 farmacie vaccinatrici distribuite in modo capillare sul territorio, l’offerta si amplia: accanto ai vaccini antinfluenzali e anti-Covid, sarà infatti possibile effettuare anche l’inoculazione del vaccino antipneumococcico, grazie all’estensione a tutta la Lombardia della sperimentazione avviata lo scorso anno nelle ATS Brianza e Val Padana. È possibile la co-somministrazione di tutti e tre i vaccini.



“L’ampliamento delle tipologie di vaccini somministrabili in farmacia rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e la rete delle farmacie,” commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Le nostre croci verdi si confermano un presidio sanitario di prossimità al servizio dei cittadini, in grado di facilitare l’accesso alle vaccinazioni e contribuire alla tutela della salute pubblica.”



Diversamente dagli scorsi anni, le vaccinazioni saranno disponibili gratuitamente sin dall’avvio della campagna per tutti i cittadini lombardi aventi diritto, senza distinzioni progressive per fasce d’età o categorie.

Le vaccinazioni potranno essere prenotate attraverso la piattaforma regionale Prenotasalute.



In farmacia potranno essere inoculati:

• Vaccini antinfluenzali: per cittadini maggiori di 18 anni, solo richiami (non prime dosi);

• Vaccini anti-Covid: per cittadini maggiori di 12 anni, solo richiami;

• Vaccini antipneumococcici: a carico del SSR per cittadini maggiori di 65 anni, in regime privato per cittadini maggiorenni con meno di 65 anni

Nei prossimi mesi partiranno in farmacia anche le inoculazioni dei vaccini HPV e antidifterite-tetano-pertosse. Si è in attesa di un prossimo provvedimento normativo che ne disciplini le modalità operative.



La scorsa campagna vaccinale 2024/2025 ha registrato risultati molto positivi:

• 394.845 dosi antinfluenzali somministrate in farmacia (+30% rispetto alla stagione precedente);

• 133.296 inoculi anti-Covid, pari al 41% del totale regionale, e oltre 1,5 milioni dall’inizio del servizio.



“Questi numeri dimostrano la fiducia crescente dei cittadini lombardi nei servizi di prevenzione in farmacia” conclude la Presidente Racca. “Grazie alla formazione dei nostri farmacisti e al coordinamento con Regione e ATS, siamo pronti a dare un valido supporto alla campagna vaccinale”.