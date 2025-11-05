Lombardia. Sì unanime a mozione per equiparare stipendi sanità pubblica e privata. Aiop Lombardia: “Voto storico”

Aiop Lombardia esprime pieno apprezzamento per il voto unanime alla mozione n. 388, che impegna la Giunta regionale a favorire il rinnovo del Ccnl della sanità privata accreditata e a garantire la pari dignità economica e professionale a tutti i lavoratori della sanità lombarda, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro. Il provvedimento riguarda oltre 32.000 professionisti tra infermieri, tecnici sanitari, amministrativi e operatori socio-sanitari impiegati nelle strutture private accreditate lombarde.

“Il voto unanime del Consiglio Regionale è un segnale forte e concreto verso chi, nelle nostre strutture, ogni giorno si prende cura dei pazienti lombardi, e non solo, con dedizione e passione. Una dimostrazione di unità ottenuta grazie all’impegno del consigliere Monti che ha portato in aula questa tematica” afferma, Michele Nicchio, Presidente di Aiop Lombardia.

“Con questo voto ci si impegna a garantire pari dignità e condizioni economiche a chi lavora ogni giorno per la salute dei cittadini. .E’ un segnale di equità e di tenuta del sistema sanitario – continua Michele Nicchio –. La sanità lombarda è una sola, come abbiamo recentemente ribadito in una campagna di comunicazione all’interno delle nostre strutture, e solo valorizzando chi lavora viene garantita la qualità delle cure e la sostenibilità del sistema.”

“Come parte datoriale siamo pronti a dare il nostro contributo e a questo punto, come già anticipato in una lettera mandata congiuntamente insieme ad Aris, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp Lombardia - conclude Nicchio- aspettiamo la convocazione in Regione per poterlo dimostrare pragmaticamente”.