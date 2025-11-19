Riforma sanità Liguria. Nasce l’Azienda unica ATSL, sostituirà le attuali 5 Asl   

- Obiettivo del progetto di riforma è rendere il Servizio sanitario regionale flessibile, moderno, più vicino ai cittadini. L’Azienda Unica sarà articolata in 5 aree territoriali: imperiese, savonese, genovese, tigullio e spezzino. Liguria salute, invece, avrà funzioni strategiche di coordinamento amministrativo, tecnico e logistico. Nascerà l’Azienda ospedaliera metropolitana di Genova, che integrerà gli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi.