Elezioni in Veneto. Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione  

anno 1992, leghista da quando aveva 15 anni, deputato a 25 e di nuovo a 30, è il nuovo presidente della Regione Veneto. Candidato di centrosinistra, ha battuto con il 64,39% delle preferenze il principale sfidante di centrodestrafermo al 28,88%.“Abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità”, le prime parole del neo presidente Stefani. “Lo abbiamo fatto con coraggio tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale de nostro programma. Abbiamo dimostrato che non ci sono temi di proprietà di una coalizione ma che tutti temi possono essere anche dal centrodestra proponendo iniziative concrete”.“La nostra società – ha detto ancora Alberto Stefani - nei prossimi decenni sarà più longeva e dovrà tenere conto di questa circostanza per garantire servizi socio assistenziali a una popolazione a cui va doverosamente data attenzione con Rsa attrezzate, con quartieri inclusivi e servizi socio-assistenziali e territoriali a portata di mano”.“Credo – ha aggiunto - che ai veneti nei prossimi cinque anni serva un sindaco dei veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori. Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto”.