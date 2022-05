Vaiolo scimmie. Speranza: “Teniamo livello attenzione alto”

“Teniamo alto il livello di attenzione grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza da Berlino dove è in corso la riunione dei ministri del G7.

“Proprio qui a Berlino al G7 ne ho parlato informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri”, ha aggiunto il ministro sottolineando che “verranno coinvolti Ecdc e Hera”.





"La campagna di vaccinazione a livello globale ci ha fatto aprire una stagione diversa. Dobbiamo continuare a sostenere i Paesi più fragili, perché dalla pandemia so esce solo tutti insieme", ha dichiarato poi il Ministro Speranza nel suo intervento al G7 Salute in corso in Germania.