Gemmato: “Da Ministero massima attenzione”

“Tutte le patologie afferenti a livello globale vengono puntualmente osservate dai tecnici del ministero della Salute, quindi c'è massima attenzione anche per l’allarme polmonite nei bambini in Cina. Ricordo sempre che il nostro ministero fondamentalmente contribuisce alla tenuta di uno dei Sistemi sanitari nazionali pubblici maggiormente riconosciuti al mondo. Ci pone infatti tra i primi 5 Paesi al mondo, siamo il Ssn che riesce a gestire le criticità e che ha attenzione a tutte le minacce che sono presenti, quindi anche patologie presenti in tutto il mondo vengono oggettivamente tenute sotto controllo dalle nostre strutture”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine della terza edizione dell’Health&BioTech Summit, evento dedicato ai temi della salute e del biotech che si è tenuto oggi a Roma, commentando il nuovo allarme sanitario arrivato dal gigante asiatico.