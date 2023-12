Aids. Cattani (Farmindustria): “Grazie a terapie ridotta mortalità dell'88%”

- “Grazie ai nuovi farmaci antivirali abbiamo concorso a ridurre la mortalità dell'88%. L'anno scorso, dati dell'Iss, sono deceduti 500 pazienti. In Italia erano 4.500 nel 1995". Così il presidente di Farmindustria,, nel suo intervento Gr3-Rai Radio 3 sulla Giornata mondiale dell'Aida. Grazie a questi farmaci "si è ridotta enormemente la trasmissibilità del virus nei rapporti sessuali. Quindi - ha aggiunto - l'innovazione farmaceutica sta dando un contributo essenziale a rendere cronica questa patologia e a consentire non solo un prolungamento della vita ma una qualità della vita soddisfacente”.Dalla ricerca farmaceutica cosa può ancora arrivare per combattere l'Hiv? “Ci sono oltre 200 farmaci in sviluppo per curare l'Hiv - ha risposto Cattani - Nei prossimi 5-10 anni ci sarà una grande innovazione nelle malattie rare, in oncologia, nell'immunologia, anche grazie alla piattaforma dei vaccini mRna sviluppata per il Covid”