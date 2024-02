Zaia (Veneto): “Conferma Palù all’Aifa la scelta migliore che si potesse fare”

- “Nel caso del Professor Palù, la continuità è la miglior scelta che si potesse fare. Complimenti e buon lavoro alla guida di un Organismo fondamentale per la sanità come l’Agenzia Italiana del Farmaco”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Veneto,dopo il via libera dato dalla Conferenza Stato-Regioni alla nomina del Professor Giorgio Palù alla guida dell’Aifa.“Quella di Palù – aggiunge Zaia – è una conferma meritata, per l’importante lavoro svolto nel precedente mandato e per la caratura internazionale della persona e dello scienziato. Per Palù, e per il direttore amministrativo Giovanni Pavesi, quello scientifico Pierluigi Russo e tutta la nuova commissione unica scientifico-economica del farmaco, ai quali auguro parimenti buon lavoro, ci sono da affrontare nuove sfide e riforme importanti soprattutto per la salute dei pazienti e per le cure da riservare loro. In questo senso sono certo che sapranno dare il meglio”.