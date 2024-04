Omceo Roma: “Nisticò figura ideale per guidare Aifa”

- “La prestigiosa carriera nel campo della farmacologia, le competenze e la sua esperienza, fanno di Robert Giovanni Nistico' la figura ideale per guidare la riformata AIFA”. Così il presidente Omceo Roma, Antonio Magi, commentando il via libera definitivo della Conferenza Stato-Regioni alla nomina di Nistico' a presidente dell'agenzia del farmaco.



“Avevamo già espresso il nostro entusiasmo quando il nome del prof Nistico' era stato indicato dal ministro Schillaci. Ora l'Aifa - prosegue Magi - organismo centrale nel nostro Ssn ha trovato il suo vertice ideale per dare impulso ai processi regolatori e autorizzativi e alle sperimentazioni cliniche”.

