ADF: “Congratulazioni a Nisticò, è la persona più adatta”

- “Egregio Presidente, anche a nome dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Titolari delle Aziende della distribuzione farmaceutica full-line associate ADF desidero farLe prevenire le più vive congratulazioni per la nomina alla Presidenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco. La grande responsabilità che tale carica riveste trova in Lei la persona più adatta, che saprà trovare soluzioni adeguate all’intero settore farmaceutico, compresa la Distribuzione Intermedia, anello vitale della supply-chain, a vantaggio di tutta la collettività”. E' il saluto rivolto daPresidente ADF, al neopresidente Aifa Robert Nisticò.“I Distributori Farmaceutici - prosegue - a pieno assortimento svolgono l’indispensabile ruolo di servizio pubblico essenziale, assicurando alle Istituzioni e alla collettività i massimi livelli di efficienza e di qualità, nonostante le molteplici criticità per la sostenibilità economica dei servizi richiesti,consapevoli di quanto il “bene farmaco” rivesta una forte valenza di carattere sociale a tutela del diritto alla salute dei cittadini. All’insegna dello spirito di dialogo e di servizio che hanno sempre caratterizzato la nostra categoria, Le confermiamo la piena disponibilità dell’Associazione Distributori Farmaceutici a collaborare fattivamente con AIFA, come già da tempo testimonia la nostra partecipazione ai lavori del TTI (Tavolo Tecnico Indisponibilità) sulle tematiche di comune interesse insieme agli altri attori della filiera del farmaco. Con le più sincere espressioni di stima e cordialità, Le rinnovo le più sincere felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.