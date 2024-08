Fiaso: situazione dei ricoveri Covid non preoccupante

- “Nell'ultima settimana di luglio si registra ancora un andamento in crescita del numero di contagi da virus SarsCoV2. Tuttavia resta stabile e assolutamente non preoccupante la situazione dei ricoveri negli ospedali, in cui sono presenti soprattutto over 75 che arrivano in pronto soccorso". Così all'Ansa il presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) Giovanni Migliore commenta i dati Covid emersi dal monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute.



“Si rileva una decelerazione nella diffusione dei contagi che però si accompagna a un incremento nella proporzione dei test positivi: questo elemento potrebbe fare sospettare una consistente sottonotifica dei reali casi positivi, che quindi induce a ribadire le raccomandazioni di cautela e protezione nei confronti dei soggetti fragili, seguendo i comportamenti di buon senso che conosciamo, evitando luoghi chiusi e, in caso di sintomi, magari valutare di restare qualche giorno a casa”, conclude Migliore.

