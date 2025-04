E intanto Trump: “Presto dazi su farmaci e semiconduttori”

"Andremo a produrre nostri farmaci e nostre industrie farmaceutiche dovranno battere posti come la Cina, più dazi imporremo più velocemente produrremo qui, è proporzionale, più dazi ci saranno più aziende produrranno qui", Per questo "io ho una timeline, in un futuro non troppo distante". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai giornalisti durante un bilaterale alla Casa Bianca con l'omologo di El Salvador, Nayib Bukele, per quanto riguarda tariffe sulle importazioni di semiconduttori e farmaci.