Loizzo (Lega): “Approccio sia scientifico, no derive”

“L’approccio scientifico che ha sempre guidato la visione del nostro partito quando si parla della salute dei cittadini ci impone di sottoporre qualsiasi notizia a verifiche attente, affinché sia valutata l’autenticità delle informazioni. Bisognerebbe stare molto attenti quando vengono diffuse correlazioni tra una patologia importante come l’autismo all’assunzione di certi farmaci. Ci sono milioni di ricercatori in campo che ogni giorno ne studiano le cause. Affidiamoci a loro, evitando qualsiasi tipo di deriva nel settore sanitario”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali Simona Loizzo.