Gli igienisti lanciano la “sfida creativa sull’igiene delle mani”

“Sfida creativa sull’igiene delle mani”, questa l’iniziativa organizzata la Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani che si celebra il 5 maggio, rivolta agli studenti dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie, nonché alle Scuole di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”. Un’occasione per produrre risorse e strumenti da impiegare per campagne di sensibilizzazione.



L’obiettivo della sfida – il cui referente scientifico è Francesco Auxilia, Professore Ordinario di “Igiene generale e applicata” presso l’Università degli Studi di Milano - è la produzione di materiale utilizzabile per la comunicazione di messaggi collegati alla prossima Giornata Mondiale del 5 Maggio.



L’edizione 2022, in particolare, ricordano gli igienisti può anche essere l’occasione per produrre risorse o strumenti da utilizzare per una campagna di sensibilizzazione degli operatori sanitari affinché evitino l’utilizzo di ornamenti personali e unghie non conformi, come raccomandato dall’Oms, per una cura e assistenza di qualità a vantaggio della salute di tutti i cittadini.



Per tutti, cittadini e operatori sanitari, uno dei modi per fermare la diffusione di virus e batteri è anche uno dei più semplici: igienizzare le proprie mani seguendo le indicazioni fornite dalle istituzioni di Sanità Pubblica. In particolare, per tutti è importante farlo quando si prepara il cibo, prima di mangiare, dopo aver tossito/starnutito e dopo essersi soffiati il naso nonché, per gli operatori sanitari, quando si presta assistenza. Le malattie infettive, infatti, possono trasmettersi con le goccioline di saliva, ma anche attraverso le mani: perciò vanno igienizzate di frequente e in modo appropriato.



In ambito sanitario, “le ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza) afferma Martina Barchitta, referente Gruppo di Lavoro Gisio della Società Italiana d’Igiene e Prof. Ass. ‘Igiene generale ed applicata’ presso l’Università degli Studi di Catania – rappresentano l’evento avverso più diffuso nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Evento che, tra l’altro, non è più limitato all’ambito ospedaliero ma diffuso in tutte le situazioni in cui si presta assistenza sanitaria e che è ancora più importante in un contesto attuale reso ancora più problematico a causa dei crescenti profili di multiresistenza agli antibiotici dei microrganismi che causano tali infezioni, nonché per l’emergenza Covid-19. Una gran parte delle ICA, inoltre, sono prevenibili tramite un’appropriata igiene delle mani, effettuata nei momenti e nei modi giusti. Gli studenti, con la sfida proposta dal Gruppo di Lavoro Gisio, sono stati invitati a lavorare singolarmente, o in gruppo, per produrre manifesti, locandine, video e progetti per la promozione negli operatori sanitari di tutte le buone pratiche legate ad una corretta adesione all'igiene delle mani da diffondere attraverso siti istituzionali o affissioni negli Atenei e nelle Aziende Ospedaliere che vorranno utilizzarle”.



All’edizione 2022 hanno aderito 10 sedi universitarie, che proclameranno i vincitori a livello locale nei prossimi mesi. Gli stessi verranno automaticamente iscritti alla competizione nazionale. Il migliore elaborato, scelto da una giuria che applicherà criteri di valutazione relativi a correttezza dei contenuti, originalità e impatto sui destinatari e potenziale utilizzabilità, sarà premiato in occasione del 55° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene che si terrà a Padova.