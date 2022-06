Oms: “I cambiamenti climatici hanno ripercussioni anche sulla salute mentale: dallo stress al suicidio”

“Il cambiamento climatico pone seri rischi per la salute mentale e il benessere delle persone”, questa la conclusione di un nuovo documento politico dell'OMS reso noto durante la conferenza di Stoccolma+50 che commemora il 50° anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano e riconosce l'importanza dei determinanti ambientali per la salute fisica e mentale.

Per l’Oms le politiche di sostegno alla salute mentale devono essere per questo incluse nei programmi nazionali di risposta alla crisi climatica anche perché, come rilevato da un recente rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato nel febbraio di quest'anno, il rapido aumento del cambiamento climatico rappresenta una minaccia crescente per la salute mentale e il benessere psicosociale: dallo stress emotivo all'ansia, depressione, dolore e comportamento suicida.

"Gli impatti dei cambiamenti climatici fanno sempre più parte della nostra vita quotidiana e c'è pochissimo supporto dedicato alla salute mentale disponibile per le persone e le comunità che si occupano di rischi legati al clima e rischi a lungo termine", ha affermato Maria Neira, Direttore del Dipartimento di Ambiente, Cambiamenti Climatici e Salute presso l'OMS.

Gli impatti sulla salute mentale dei cambiamenti climatici sono distribuiti in modo diseguale con alcuni gruppi colpiti in modo sproporzionato a seconda di fattori quali lo stato socioeconomico, il sesso e l'età.

Tuttavia, è chiaro, sottolinea l’Oms, che il cambiamento climatico colpisce molti dei determinanti sociali che stanno già portando a enormi oneri per la salute mentale a livello globale ma nonistante questo un'indagine dell'OMS del 2021 su 95 paesi ha rilevato che solo 9 di questi hanno finora incluso la salute mentale e il supporto psicosociale nei loro piani nazionali per la salute e il cambiamento climatico.

“L'impatto del cambiamento climatico sta aggravando la situazione già estremamente difficile per i servizi di salute mentale e di salute mentale a livello globale. Ci sono quasi 1 miliardo di persone che vivono con problematiche di salute mentale, ma nei paesi a basso e medio reddito 3 su 4 non hanno accesso ai servizi necessari", ha affermato Dévora Kestel, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell'OMS sottolineando anche come "accrescendo la salute mentale e il supporto psicosociale nell'ambito della riduzione del rischio di catastrofi e dell'azione per il clima, i paesi possono fare di più per aiutare a proteggere le persone più a rischio".

Il nuovo documento politico dell'OMS raccomanda cinque importanti approcci ai governi per affrontare gli impatti sulla salute mentale dei cambiamenti climatici:

integrare le considerazioni sul clima con i programmi di salute mentale;

integrare il sostegno alla salute mentale con l'azione per il clima;

investire su impegni globali;

sviluppare approcci basati sulla comunità per ridurre le vulnerabilità;

colmare il grande divario di finanziamento esistente per la salute mentale e il supporto psicosociale.

“Gli Stati membri dell'OMS hanno chiarito che la salute mentale è una priorità per loro. Stiamo lavorando a stretto contatto con i paesi per proteggere la salute fisica e mentale delle persone dalle minacce climatiche", ha affermato Diarmid Campbell-Lendrum, responsabile del clima dell'OMS e autore principale dell'IPCC.

Esistono alcuni buoni esempi di come ciò possa essere fatto, come nelle Filippine, che ha ricostruito e migliorato i propri servizi di salute mentale dopo l'impatto del tifone Haiyan nel 2013 o in India, dove un progetto nazionale ha aumentato la riduzione del rischio di catastrofi nel paese preparando al contempo le città a rispondere ai rischi climatici e ad affrontare la salute mentale e le esigenze psicosociali.