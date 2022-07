Psicologia: messa a punto nuova scala per misurare la sicurezza dei pazienti

Il modello è stata descritto su Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy.

I punti sono stati identificati in base alle risposte date a un questionario in cui ai partecipanti è stato chiesto quanto intensamente fossero d’accordo con 107 dichiarazioni come ‘mi sento capito’, ‘sento compassione per gli altri’. Attraverso un metodo statistico, il team ha stabilito quali dichiarazioni erano maggiormente associate al sentirsi sicuri. Da qui, la definizione della scala a 29 punti.

La scala, denominata Neuroception of Psychological Safety Scale (NPSS), è la prima del suo tipo a combinare componenti psicologiche, fisiologiche e sociali e ha il potenziale di poter essere usata in un ampio range di contesti, come tracciare i progressi nella terapia psicologica o valutare se un senso di sicurezza psicologica migliora gli outcome a livello sanitario.

Fonte: Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 2022