Covid. Moderna fa causa a Pfizer/BioNTech per violazione di brevetto sul vaccino

L’azienda farmaceutica statunitense Moderna ha fatto causa a Pfizer e al suo partner tedesco BioNTech per violazione di brevetto nello sviluppo del primo vaccino contro il COVID-19 approvato negli Stati Uniti, sostenendo che le due aziende hanno copiato la tecnologia che Moderna ha sviluppato anni prima della pandemia.La causa, per la quale è stato richiesto un risarcimento indeterminato, è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Massachusetts e il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania."Stiamo intentando queste azioni legali per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo sperimentato, investito miliardi di dollari nella creazione e brevettato durante il decennio precedente il COVID- 19 pandemia", ha affermato l'amministratore delegato di Moderna. Moderna Inc, da sola, e la partnership di Pfizer Inc e BioNT ech SE sono stati due dei primi gruppi a sviluppare un vaccino per il nuovo coronavirus.Moderna, con sede a Cambridge, nel Massachusetts, è all’avaguardia nella tecnologia del vaccino a RNA messaggero (mRNA) che ha consentito una velocità di sviluppo senza precedenti per il vaccino COVID-19. Un processo di approvazione che in precedenza richiedeva anni è stato completato in pochi mesi, grazie soprattutto alla svolta nei vaccini mRNA, che insegnano alle cellule umane come produrre una proteina che attiverà una risposta immunitaria.Anche BioNTech, con sede in Germania, stava lavorando in questo campo quando ha avviato la sua collaborazione con Pfizer.La Food and Drug Administration ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza per il vaccino COVID-19 prima a Pfizer/BioNTech nel dicembre 2020, poi una settimana dopo a Moderna.Moderna sostiene che Pfizer/BioNTech, abbiano copiato la tecnologia mRNA che Moderna aveva brevettato tra il 2010 e il 2016, ben prima che il COVID-19 emergesse nel 2019 ed esplodesse nella coscienza globale all'inizio del 2020.Il contenzioso sui brevetti non è raro nelle prime fasi della nuova tecnologia mRNA. Pfizer e BioNTech stanno infatti già affrontando molteplici cause legali da parte di altre società che affermano che il vaccino della partnership viola i loro brevetti. Pfizer/BioNTech hanno affermato che difenderanno vigorosamente i loro brevetti. La tedesca CureVac, ad esempio, ha anch’essa intentato una causa contro BioNTech in Germania a luglio. BioNTech ha risposto affermando che il suo lavoro era originale.Moderna è stata anche citata in giudizio per violazione di brevetto negli Stati Uniti e ha una controversia in corso con il National Institutes of Health degli Stati Uniti sui diritti sulla tecnologia mRNA.Moderna ha affermato che Pfizer/BioNTech si è appropriato di due tipi di proprietà intellettuale. Uno riguardava una struttura di mRNA al quale, secondo Moderna, i suoi scienziati hanno iniziato a lavorare nel 2010 e sono stati i primi a convalidare in studi sull'uomo nel 2015."Pfizer e BioNTech hanno preso quattro diversi vaccini candidati nei test clinici, che includevano opzioni che avrebbe evitato il percorso innovativo di Moderna. Pfizer e BioNTech, tuttavia, alla fine hanno deciso di procedere con un vaccino che ha la stessa identica modifica chimica dell'mRNA del suo vaccino", ha affermato Moderna in una nota stampa.La seconda presunta violazione riguarda la codifica di un proteina spike a figura intera che Moderna afferma che i suoi scienziati hanno sviluppato durante la creazione di un vaccino per il coronavirus che causa Sindrome respiratoria mediorientale (MERS). Sebbene il vaccino MERS non sia mai stato immesso sul mercato, il suo sviluppo ha aiutato Moderna a lanciare rapidamente il suo vaccino COVID-19.Fonte: Reuters