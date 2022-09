Covid. Ema: “Situazione stabile ma restiamo vigili”. Attesa per metà settembre valutazione su vaccini contro Omicron Ba4 e Ba5

“Dai dati dell'Ecdc che abbiamo è ancora in corso la circolazione del virus della variante Omicron Ba5 con il picco di questa estiva già raggiunto nelle scorse settimane in diversi Stati. La situazione epidemiologica in Europa allo stato attuale appare stabile con il trend di nuovi contagi e ricoveri in calo in modo sostanziale in quasi tutti i Paesi”. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. “L'Ema resta vigile anche per possibili nuove ondata che sono sempre difficili da prevedere”, ha aggiunto.

Tema caldo i nuovi vaccini adattati alle nuove sottovarianti Omicron. I vaccini contro il Covid adattati per le subvarianti di Omicron BA.4 e BA.5 “sono attualmente in fase di revisione da parte dell'Ema o saranno presentate a breve. Stiamo effettivamente valutando una richiesta di un vaccino bivalente” Comirnaty (Pfizer Biontech) adattato e mirato “sia contro il ceppo originale e sia contro le varianti BA4 e 5. L'esito di questo esame è atteso per metà settembre”.

I vaccini adattati approvati ieri dall'Ema, ha anche segnalato Cavaleri, “innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA1 e il SarsCoV2 originale nelle persone già vaccinate. I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre varianti Omicron, incluso BA2.75”, intercettata in particolare in India, “e, importante, Omicron 5», ha sottolineato. “Abbiamo visto finora che tutti i vaccini adattati stanno mostrando un miglioramento della risposta immunitaria alle sottovarianti di Omicron indipendentemente dalla variante di preoccupazione che è stata incorporata nel vaccino”

Alla domanda su quale vaccino o booster andrebbe fatto contro il Covid per chi è già vaccinato “gli Stati membri stanno preparando l'offerta di vaccini adattati” autorizzati o di cui si attende l'autorizzazione. “Ci si attende che tutti espanderanno l'immunizzazione contro le varianti di preoccupazione, specialmente Omicron non importa quale variante di preoccupazione sia stata incorporata nel vaccino. Quindi è importante ricevere il vaccino adattato che vi viene reso disponibile, non c'è bisogno di aspettare un altro vaccino adattato”.