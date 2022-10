Gennaro Volpe riconfermato alla presidenza della CARD

Il presidente Gennaro Volpe continuerà a guidare la Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD) per il triennio 2023- 2025.



È stato eletto ieri all’unanimità dal Consiglio direttivo della Confederazione riunito in occasione della tre giorni di lavori del XX Congresso nazionale dal titolo “Il Distretto e (è) la salute di comunità nella cura, con appropriatezza e continuità” che si apre oggi a Trento fino al 15 ottobre.



“Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per CARD in questi anni – ha detto Volpe – continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto fin ora con l’obiettivo di un futuro migliore per tutti gli operatori distrettuali”.