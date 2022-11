Vaccino bivalente Spikevax. Aifa segnala casi di sottodosaggio accidentale della dose booster

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha diaramto una nota informativa “importante” sui vaccini bivalenti Spikevax. L'Aifa sottolinea che sono state ricevute segnalazioni di sottodosaggio accidentale della dose booster di questi vaccini somministrati come dose di 0,25 mL (equivalente a 25 µg) invece di 0,5 mL (50 µg).

Nella maggior parte dei casi, spiega Aifa, tale sottodosaggio era dovuto a una confusione in merito alla dose, in quanto il volume della dose booster per il vaccino monovalente originario Spikevax impiegato agli inizi del 2022 era di 0,25 mL (equivalente a 50 µg).



Aifa ricorda infine che le dosi booster con i vaccini bivalenti Spikevax sono state recentemente approvate dall’EMA per l’impiego nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni e che la dose corretta è di 0,5 mL (50 µg).