Payback farmaceutico. Per le aziende in regola con i pagamenti arriva lo ‘sconto’

Arriva lo sconto sul payback farmaceutico per gli acquisti diretti per le aziende del pharma in regola con il saldo del ripiano degli anni 2019 e 2020. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della misura prevista dalla scorsa Legge di Bilancio che ha innalzato il tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Alle aziende farmaceutiche adempienti viene applicata una riduzione della quota di ripiano a proprio carico così calcolata:

a) per l'anno 2022 rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all'applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8%;

b) per l'anno 2023 rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all'applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8,15%;

c) per l'anno 2024 e successivi rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all'applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8,30%.