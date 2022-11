Osteoartrite: ne soffre un olimpionico su quattro 

L’osteoartrite è la forma di artrite che causa modificazioni a livello delle articolazioni e può portare disturbi, dolore e disabilità.

Per valutarne l’impatto su una popolazione di ex atleti olimpionici, un gruppo di ricercatori dell’Università di Edimburgo ha preso in considerazione 3.357 sportivi che avevano disputatogare olimpioniche in 57 diversi sport tra cui atletica e sci.

Il team ha chiesto a questi ex atleti olimpionici di rispondere a un questionario su danni e salute di ossa, articolazioni, muscoli e spina dorsale e di dichiarare se manifestavano dolore alle articolazioni e se era stata loro diagnosticata l’osteoartrite. I dati sono stati confrontati con quelli raccolti da 1.735 persone dalla popolazione generale.

Dai risultati è emerso che il ginocchio, la regione lombare della spina dorsale e la spalla sono le aree più danneggiate del corpo, oltre che quelle più colpite da osteoartrite e dolore.

