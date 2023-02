Consumare cibi ultra processati aumenta il rischio di cancro

Un elevato consumo di cibi ultra processati potrebbe essere collegato a un aumento del rischio di tumore e morte per la patologia oncologica. È quanto emerge dallo studio condotto da un team dell’Imperial College di Londra, i cui risultati sono stati pubblicati da eClinicalMedicine.I cibi ultra processati, relativamente economici, sono generalmente ricchi di sale, grassi, zuccheri e contengono additivi artificiali. Il team ha raccolto dati dallo UK Biobank per avere informazioni sulle diete di 200mila adulti di mezza età. I ricercatori hanno monitorato la salute di queste persone per un periodo di oltre dieci anni.Dall’analisi è emerso che a un elevato consumo di cibo ultra processato si associa un maggior rischio di andare incontro a tumore, in particolare a cancro ovarico e del cervello. Il consumo di queste pietanze, inoltre, si associa a un rischio più elevato di morire di tumore, principalmente a carico del seno e dell’ovaio.Per ogni aumento del 10% di cibo ultra processato nella dieta di una persona si verifica un aumento dell’incidenza del 2% di tumore e, nello specifico, un aumento del 19% di tumore dell’ovaio.Ogni 10% di aumento di consumo di cibo ultra processato, infine, è associato a un incremento della mortalità del cancro del 6%, insieme a un aumento del 16% di rischio di decesso per tumore del seno e del 30% di rischio di morte per tumore dell’ovaio.